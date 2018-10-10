«Даллас» — «Торонто» — 4:7. Видеообзор матча

«Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал на домашнем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и проиграл со счётом 4:7 (1:2, 2:3, 1:2). Это была первая игра российского нападающего «Далласа» Валерия Ничушкина в НХЛ начиная с апреля 2016 года.

По четыре балла за результативность в составе «Торонто» на свой счёт записали форвард Митчелл Марнер (1+3) и защитник Морган Рилли (0+4). Дублями отметились нападающие гостей Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Самым результативным в составе «Далласа» стал Тайлер Сегин, набравший 4 (1+3) очка. Гол и две результативные передачи в активе россиянина Александра Радулова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеоообзор лучших моментов встречи.