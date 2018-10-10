«Металлург» Мг – «Автомобилист»: Загидулин займёт место в воротах хозяев

Магнитогорский «Металлург» и «Автомобилист» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт сегодня, 10 октября, начало – в 17:00 мск.



«Металлург» Мг:



Загидулин (Кошечкин);

Антипин – Береглазов, Мозякин – Эллисон – Вольски;

Верещагин – Рылов, Пакаринен – Расмуссен – Тимкин;

Бирюков – Матушкин, Варфоломеев – Любимов – Чибисов;

Зайцев – Дорофеев, Язьков – Калетник – Платонов.



«Автомобилист»:



Коварж (Сохатский);

Гуркин — Мамкин, Доус — Да Коста – Секстон;

Лямин – Егоршев, Белоусов – Паре – Миловзоров;

Василевский – Трямкин, Рассейкин – Грачёв – Литовченко;

Мишарин – Валитов, Обидин – Попов – Хрипунов.



Клуб из Екатеринбурга подходит к игре в Магнитогорске с победной серией из 15 матчей. Подопечные Андрея Мартемьянова до сих пор не потеряли ни одного очка в нынешнем сезоне.

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