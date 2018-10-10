Экс-форвард «Сибири» Кори Эммертон продолжит карьеру в Швейцарии

Нападающий Кори Эммертон подписал контракт со швейцарским клубом «Лозанна», информирует пресс-служба команды.



Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2018/19. Ранее канадский хоккеист расторг контракт по обоюдному согласию с «Сибирью».



В этом сезоне форвард в 11 матчах Континентальной хоккейной не набрал ни одного очка при показателе полезности «-10» и 6 минутах штрафного времени. 30-летний нападающий в среднем за матч проводил на льду 14 минут 18 секунд.



На старте сезона «Сибирь» по своей инициативе рассталась со вторым легионером, подписанным в межсезонье. Ранее команду покинул финн Юлиус Юнттила.

Из-за различных травм команде Александра Андриевского не могут помочь защитник Николай Демидов и нападающие Юкка Пельтола, Глеб Зырянов и Владимир Первушин.