Голкипер Андрей Макаров вернулся из ЦСК ВВС в «Нефтехимик»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Андрей Макаров вернулся из ЦСК ВВС в «Нефтехимик».



По нашей информации, голкипер будет в заявке команды на игру с «Йокеритом». Ранее хоккеиста поместили в список отказов, после чего командировали в ВХЛ.



В нынешнем сезоне Макаров принял участие только в одном матче «волков», пропустив 3 шайбы после 14 бросков во встрече с «Барысом».



1 мая Макаров был обменян из «Нефтехимика» в «Спартак». В минувшем сезоне 25-летний вратарь одержал 6 побед в 12 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,11 и проценте отражённых бросков 92,2. В плей-офф выиграл один матч из трёх, пропуская в среднем за игру 2,38 шайбы и отражая 92,2% бросков. Спустя три недели Макаров был обменян обратно в «Нефтехимик».



За карьеру в лиге выиграл 19 матчей из 47. Коэффициент надёжности — 2,51, процент отражённых бросков — 91,2. Три матча сыграл на ноль.

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