Московское «Динамо» внесло в список травмированных Патрика Закриссона

Московское «Динамо» внесло в список травмированных нападающего Патрика Закриссона, информирует официальный сайт бело-голубых.



Предполагается, что 31-летний хоккеист вернётся в строй в конце октября. Ранее стало известно, что шведский форвард пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА.



В нынешнем сезоне, который является для Закриссона первым в составе столичного клуба, он провёл 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафного времени.



Предыдущий сезон Закриссон провёл в составе новосибирской «Сибири». Он забросил 13 шайб и отдал 29 результативных передач в 56 матчах регулярного чемпионата.

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