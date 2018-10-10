Крикунов назвал сроки восстановления защитника Хиетанена

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов назвал срок восстановления защитника Юусо Хиетанена, который получил травму в ходе первого периода матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (1:5).



«Как Хиетанен? Плохо. Он выбыл на две недели», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В этом сезоне Хиетанен провёл 16 матчей, забросил три шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени.



Ранее стало известно, что бело-голубые поместили в список травмированных шведского форварда Патрика Закриссона, который из-за повреждения не сумел выйти на лёд в игре с командой Игоря Никитина.

ЦСКА задавил «Динамо» — бело-голубые не в состоянии снять проклятие Владимир Крикунов и Александр Ерёменко бессильны против статистики.