Лисин: было много причин, повлиявших на неудачный старт «Сибири»

Новичок «Спартака» Энвер Лисин поделился эмоциями от перехода в стан столичного клуба. Ранее хоккеист расторг контракт с новосибирской «Сибирью».



«Я всего лишь второй раз меняю команду посреди сезона. Первый раз подобное было несколько лет назад, когда я перешёл из «Адмирала» в ЦСКА. Конечно, любому хотелось бы играть в одном клубе как можно дольше. Но такова жизнь, что иногда приходится команду менять. И в некоторых случаях это идёт на пользу.



Плохой старт «Сибири»? Мне не хотелось бы что-то комментировать. Было много причин, повлиявших на такой результат.



Как провёл время, пока был без клуба? Неопределённость никого не может радовать. Агент занимался поиском нового варианта. Рад, что всё закончилось хорошо и я оказался в итоге в «Спартаке». Я давно играю в хоккей. Никаких проблем с адаптацией не должно возникнуть.



Предстоящий матч с «Ак Барсом»? Казань — не чужой для меня город. Здесь начинал карьеру на взрослом уровне, здесь выигрывал золотые медали в Суперлиге. Очень много хороших воспоминаний. У меня жена из Казани, очень много родственников здесь живёт. Почти родной город для меня», — приводит слова Лисина пресс-служба красно-белых.

Списали, как мебель. Клубы отказались от этих игроков в первый месяц сезона Кто-то не подошёл тренеру, другие откровенно отбывали номер на льду.