Рирден — о меньшинстве: такие моменты делают из Кузнецова универсального мастера

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, акцентировав внимание на игре российского форварда «столичной» команды Евгения Кузнецова, набравшего 4 (1+3) очка.

«Знаете, что больше всего понравилось мне из всего, что он сделал за сегодняшний вечер? Конец нашего меньшинства, вбрасывание в нашей зоне. Лайнсмен выгоняет Ларса Эллера с точки, и Кузи идёт на это вбрасывание вместо Ларса. На неудобной для него стороне. И выигрывает его. Мы вынесли шайбу, сменились и забили сами вскоре после это.

О его умении творить чудеса в нападении мы знаем и так, но тут была ситуация, в которой я отправил его на лёд обороняться, и он попал в положение, в котором обязан выиграть ключевое вбрасывание. Такие моменты и делают игрока универсальным мастером», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.