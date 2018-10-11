Величкин: Коварж хочет остаться в НХЛ, у него там есть варианты

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал возможное возвращение в команду чешского форварда Яна Коваржа, который был выставлен на драфт отказов «Нью-Йорк Айлендерс» с целью расторжения контракта.

«Будем ли разговаривать с Яном Коваржем? Посмотрим, зависит от многих факторов. У него желание остаться там, у него там есть варианты. Будет что-то искать», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

28-летний чешский хоккеист на протяжении пяти предыдущих лет выступал в КХЛ. Он провёл 285 матчей в свитере «Магнитки» и записал на свой счёт 286 (97+189) очков. Ян является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и трёхкратным участником Матча всех звёзд КХЛ (2014, 2016, 2017).