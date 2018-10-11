Ворачек – 3-й игрок «Филадельфии» за 10 лет, набравший пять очков в одной игре

«Оттава Сенаторз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги дома уступил «Филадельфии Флайерз» со счётом 4:7 (1:1, 2:3, 1:3). Самым результативным игроком встречи стал нападающий «лётчиков» Якуб Ворачек, набравший 5 (2+3) очков.

29-летний чех – третий за последние 10 лет игрок «Флайерз», набравший пять очков в одном матче регулярного чемпионата НХЛ. В феврале 2012 года нападающий «Филадельфии» Клод Жиру сделал пять результативных передач в игре с «Баффало Сэйбрз» (7:2). А в феврале 2009 года Майк Ричардс, так же как и Ворачек, оформил дубль и сделал три голевые передачи в матче с тем же «Баффало».

Видео игры Ворачека можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Всего в четырёх играх нынешнего сезона НХЛ Ворачек набрал 8 (2+6) очков.