Михайлов: ЦСКА был на полголовы сильнее «Динамо», он диктовал игру

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о победе ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:1).

«ЦСКА вчера сыграл очень хороший матч, он диктовал свою игру на протяжении всей встречи. Если бы не глупое удаление Нестерова, после которого динамовцы забросили шайбу, игра бы проходила ещё острее. Его набег на вратаря был не нужен. Команда провела отличную встречу, она всё время имела преимущество и законно победила.

«Динамо» местами пыталось что-то сделать, но «армейцы» всё это перекрыли. Они были на полголовы сильнее «Динамо». Капризов забил два гола, но он и должен это делать. Кирилл – забивной игрок, дай бог, чтобы у него всё время так шло. Он хорош в завершении, у него есть чутьё на гол и хороший бросок. Противник вчера создавал для него хорошие моменты, и он завершил их взятием ворот.

За счёт чего ЦСКА выиграл 10 матчей подряд? За счёт огромной работы и выполнения игрового задания. 10 побед подряд просто так не даются. Это всё благодаря нацеленности на победу, хорошему катанию, выигрышу единоборств, нацеленности на ворота, строгой игре в обороне, игре вратаря и хорошим действиям в атаке. Всё это приносит команде успехи», — сказал Михайлов «Чемпионату».