«Салават» — «Трактор»: Жарков курьёзным образом прервал свою сухую серию

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» случился курьёзный гол. Нападающий Владимир Жарков забросил шайбу на 35-й минуте благодаря серии из нескольких рикошетов. Стоит отметить, для 30-летнего нападающего это первый гол в КХЛ за последние 73 проведённых матча.



На данный момент в матче продолжается второй период, счёт 2:0 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Владимира Жаркова также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19