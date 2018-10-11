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«Салават» — «Трактор»: Жарков курьёзным образом прервал свою сухую серию

«Салават» — «Трактор»: Жарков курьёзным образом прервал свою сухую серию
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» случился курьёзный гол. Нападающий Владимир Жарков забросил шайбу на 35-й минуте благодаря серии из нескольких рикошетов. Стоит отметить, для 30-летнего нападающего это первый гол в КХЛ за последние 73 проведённых матча.

На данный момент в матче продолжается второй период, счёт 2:0 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Владимира Жаркова также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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