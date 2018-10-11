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«Салават» — «Трактор»: Шолохов подрался с Ткачёвым, сумев повалить соперника

«Салават» — «Трактор»: Шолохов подрался с Ткачёвым, сумев повалить соперника
Хоккей / КХЛ

В третьем периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» произошла драка между Владимиром Ткачёвым и Марселем Шолоховым.

В стычке Ткачёв сумел выбросить больше ударов, но Шолохов повалил хоккеиста уфимской команды. Оба нападающих получили от судей по четыре минуты штрафного времени, у Шолохова к тому же сильно рассечено лицо.

Во встрече продолжается третий период, счёт 4:0 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Посмотреть видео драки между Ткачёвым и Шолоховым также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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