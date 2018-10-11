Полыгалов: сегодня не получилось забить, но «Трактор» будет бороться за плей-офф

Нападающий челябинского «Трактора» Игорь Полыгалов поделился впечатлениями от крупного поражения во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым» (0:5).



«Не получилось забить, отсюда такой результат. Не стоит вести атакующую игру? Возможно, это рассмотрим в дальнейшем.



За плей-офф обязательно поборемся. Претензий к забитым голам нет. Шайбы от ноги? Такое нечасто бывает, но судьи всё просматривали, всё чисто было там», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

«Салават Юлаев» разгромил «Трактор», у Метсолы — «сухарь»

Счёт во встрече был открыт на 28-й минуте, точным броском отметился Теэму Хартикайнен. Вскоре Владимир Жарков благодаря серии рикошетов увеличил отрыв «Салавата Юлаева». В третьем периоде Хартикайнен и Жарков забросили ещё по одной шайбе, оформив дубли. Ещё один гол записал в актив Филип Ларсен. Сухой матч оформил голкипер уфимцев Юха Метсола.