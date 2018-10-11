Цулыгин: не дали Метсоле отдохнуть, потому что вратарь должен много играть

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (5:0).



«Очень приятно, что после такого нелёгкого матча с «Авангардом» вышли заряженными, готовыми к игре, бились как положено. Очень важно, что хорошо сыграли в защите, всё отрабатывали, помогали друг другу и смогли реализовать свои моменты, то есть ребята молодцы.



Бой Ткачёва? Думаю, что это пойдёт ему на пользу в будущем, ему нужно было встряхнуться, эмоционально выплеснуться. Почему не дали отдохнуть Метсоле? Вратарь должен много играть, тем более Юха в прошлом сезоне почти все игры провёл. Мы с ним говорили, он сказал, что чувствует себя великолепно», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Салават Юлаев» разгромил «Трактор», у Метсолы — «сухарь»