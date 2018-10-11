КХЛ перенесла два матча «Нефтехимика» и «Металлурга»

Континентальная хоккейная лига перенесла даты двух встреч нижнекамского «Нефтехимика» и магнитогорского «Металлурга», информирует официальный сайт лиги.



«В связи с проведением на «Нефтехим-Арене» 12 и 13 января 2019 года Матча звёзд Женской хоккейной лиги и Кубка вызова Молодёжной хоккейной лиги КХЛ, в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента Континентальной хоккейной лиги, приняла решение о переносе дат следующих матчей:



— матч № 598 «Нефтехимик» — «Металлург» состоится 16 февраля 2019 года в Нижнекамске;

— матч № 740 «Металлург» — «Нефтехимик» состоится 13 января 2019 года в Магнитогорске», — указано в сообщении.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19