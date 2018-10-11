Гарипов: если бы я не допускал ошибок, было бы неинтересно

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком» (1:0).



«Мы выполняли установку тренера, ребята хорошо играли, выстояли в меньшинстве. Поэтому добились такого результата.



Я несколько раз потерял ворота из-за неуверенности? Нет, я уверен в себе и в своих силах. Бывают всякие моменты, вратари теряют ворота. Но это игра. Если бы я не ошибался, играть было бы неинтересно. Я сыграл уже четыре матча, всё это время тренировался вместе с командой. Самочувствие хорошее, никаких последствий травмы нет.



У нас с Подъяпольским идёт соревнование по сухим матчам? Нет, у нас с ним нет такого. Мне кажется, это было бы как-то глупо», — цитирует Гарипова официальный сайт клуба.

«Ак Барс» одолел «Спартак», у Гарипова — «сухарь»