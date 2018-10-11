Хартли: «Авангард» очень много бросает, но у соперников хорошо играют вратари

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги проигранного матча со «Слованом» (2:3 ОТ).



«Более ста бросков по воротам соперников мы совершили за последние пару матчей, и я доволен таким результатом, но мы сталкиваемся с тем, что у них хорошо играют вратари. Мы сами создаём противнику моменты, и сегодня мы всего лишь два-три раза пропустили броски по вратарю. Это происходит неспециально, так получается. Я хочу сказать, что я доволен игроками, доволен тем, как они работают и стараются. Если говорить о матче с ЦСКА, то нас обыграл очень сильный клуб. Если мы вспомним Уфу, то там соперник воспользовался нашими ошибками, забил три гола и больше практически не прикасался к шайбе. Конечно, сегодня мы контролировали много, но важно доводить всё до конца. Сегодня у нас это не получилось, и, конечно же, противник этим воспользовался.



Мурыгин ошибся в третьем периоде? Его вины в этом нет. Я думаю, это был один из лучших голов, которые я видел за последнее время. Вообще, в нашем деле легко критиковать и очень сложно кого-то похвалить. Мне кажется, что сегодня похвалы заслуживает именно противник, потому что не так много вратарей в нашей лиге смогли бы отразить такой бросок», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

«Авангард» проиграл «Словану», поражение стало третьим кряду