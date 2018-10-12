Экс-тренер «Динамо» и «Авангарда» возглавил белорусский клуб первого дивизиона

Заслуженный тренер России Игорь Жилинский возглавил «Локомотив» из Орши, сообщает группа команды во «ВКонтакте».

Жилинский Игорь Валентинович — советский и российский хоккеист, российский тренер по хоккею с шайбой. Мастер спорта по хоккею. Заслуженный тренер России, работавший с некоторыми клубами КХЛ.

В минувшем сезоне 55-летний специалист возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги — ХК «Рязань». Ранее российский специалист работал в таких хоккейных клубах, как омский «Авангард», московское «Динамо», новосибирская «Сибирь» и тольяттинская «Лада».

Отметим, что оршинский «Локомотив» выступает в дивизионе Б белорусской Экстралиги (Первый дивизион чемпионата Беларуси. — Прим. «Чемпионата»).