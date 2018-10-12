Даллман: Бойд возвращает свои кондиции, в «Динамо» он не играл и не был счастлив

Защитник «Барыса» Кевин Даллман прокомментировал возвращение в команду нападающего Дастина Бойда.

«Что происходит с первым звеном? Все придет, у ребят были моменты. Это отличное звено — Бойд, Брэндон и Фрэттин. Сильные игроки с сильным броском. Нам лишь нужно продолжать играть. Скоро начнут забивать.

Даже в прошлом сезоне мы хотели, чтобы Брэндон вернулся. А когда услышали о ситуации Дастина… Он не играл и не был счастлив там. То есть, мы знали об этом, говорили с Дастином. Менеджмент постарался его вернуть — и теперь он здесь. Он счастлив быть снова в Астане, возвращает свои кондиции, играет неплохо, у них есть химия. Скоро забьют, — и вскоре после того, как случится первый гол, они начнут забивать один за другим», — цитирует Бойда Sports.kz.