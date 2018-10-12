Мартемьянов: видно, что «Сибирь» движется в правильном направлении

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с новосибирской «Сибирью», в котором его команда обыграла соперника со счётом 4:1.



«Команда соперника изменилась кардинально, видно, что есть характер, сражаются. Думаю, что полоса невезения у них пройдёт, так как видно, что идут в правильном направлении. По нашей игре — первый период в актив никак не можем занести, соперник играл сильнее практически во всех компонентах. Но поговорив с парнями в перерыве, мы игру выравняли. Как оказалось, у команды есть силы, да и эмоций хватает. Тяжело после матча в Магнитогорске, чуть не хватало свежести. Рады, что выиграли. Спасибо парням, что проявляют стойкость и играют до конца.



Первая шайба Грачёва? Народу сейчас не так много в нападении. Мы считаем, что те функции, для которых брали Грачёва, он выполняет. Конечно, функционально он ещё не готов, так как был фактически без предсезонной подготовки. Работает с листа, будет навёрстывать. Но то, что гол забил, молодец. При игре в формате «4 на 5» парни пластались там, шайбу ловили чуть ли не лицом. Грачёв молодец, что забил, дай бог, не последняя его шайба.



Травмированные игроки? Парни уже катаются, функционально восстанавливаются. Крикунов почти выздоровел после болезни, Кучерявенко тоже готов играть. Посмотрим завтра, будем решать по составу, кто будет играть.



Смогут ли Рассейкин и Обидин закрепиться в составе после выхода травмированных? Не факт. У нас будут играть сильнейшие. В Магнитогорске они провели очень хороший матч, претензий не было ни к кому, в том числе и к Хрипунову. Сегодня не так ярко играли, как в предыдущем матче. Это свойственно молодым хоккеистам, которые играют с перепадами. Впрочем, если парни будут работать в нужном направлении и не останавливаться на достигнутом, то всё будет отлично.



Следим ли за ситуацией в «Горняке»? Да, сегодня был разговор с коллегами. Возможно, что оттуда кто-то подъедет» — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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