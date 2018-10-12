Павел Дацюк набрал 100-е очко в составе СКА

Нападающий СКА Павел Дацюк отметился заброшенной шайбой в ходе домашней игры регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью».



Многоопытный хоккеист огорчил гостей во втором игровом отрезке и набрал 100-е очко в составе питерского клуба.

Видео гола Дацюка в ворота «Северстали» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

40-летний Дацюк защищает цвета СКА с сезона-2016/17. В 118 предыдущих матчах за питерский клуб Павел забросил 29 шайб и отдал 70 результативных передач. В нынешнем сезоне Дацюк проводит 14-й матч, он набрал 16 (3+13) очков.

СКА прервал серию без заброшенных шайб, в предыдущем матче дружина Ильи Воробьёва уступила на своей площадке ярославскому «Локомотиву» (0:1 ОТ), не сумев пробить голкипера «железнодорожников» Илью Коновалова.