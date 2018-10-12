Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Рижское «Динамо» уступило «Куньлуню», проиграв в шестом матче подряд

Рижское «Динамо» уступило «Куньлуню», проиграв в шестом матче подряд
Хоккей / КХЛ

«Куньлунь» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в столице Латвии и закончилась со счётом 2:1 в пользу китайского клуба.

В составе победителей заброшенными шайбами в первом и втором периодах отметились Вилле Лаюнен и Олли Палола, которые огорчили вратаря латвийской команды Кристерса Гудлевскиса. Хозяева сумели ответить на это результативным броском Андриса Джериньша, который реализовал большинство на 53-й минуте и распечатал ворота Александра Лазушина. В концовке Брэндон Ип отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

Рижане, которых тренирует Гиртс Анкипанс, проиграли в шестой раз кряду, а подопечные Юсси Таполы одержали вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Лаюнен (Бек, Ип) – 14:07 (5x5), 0:2 – Палола (Лаюнен, Фонтейн) – 34:18 (5x5), 1:2 – Джериньш (Майоне) – 52:12 (5x4), 1:3 – Ип (Бек, Граньяни) – 59:53 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент