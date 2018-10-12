Рижское «Динамо» уступило «Куньлуню», проиграв в шестом матче подряд

«Куньлунь» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в столице Латвии и закончилась со счётом 2:1 в пользу китайского клуба.



В составе победителей заброшенными шайбами в первом и втором периодах отметились Вилле Лаюнен и Олли Палола, которые огорчили вратаря латвийской команды Кристерса Гудлевскиса. Хозяева сумели ответить на это результативным броском Андриса Джериньша, который реализовал большинство на 53-й минуте и распечатал ворота Александра Лазушина. В концовке Брэндон Ип отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.



Рижане, которых тренирует Гиртс Анкипанс, проиграли в шестой раз кряду, а подопечные Юсси Таполы одержали вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.