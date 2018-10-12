Рафиков: «Локомотив» безобразно начал матч с минским «Динамо»

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков прокомментировал выездную победу над минским «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Начали очень безобразно, в атаке ничего не смогли создать, пропускали глупые контратаки. В первом периоде нас простил соперник. Поговорили в раздевалке после первой двадцатиминутки, изменили свою игру, пошли голы, поэтому выиграли. Очень приятно, что набрал два очка, давно не набирал результативные баллы. Главное, что команда победила, едем дальше.



Готовы ли к встрече с московским «Динамо»? Конечно готовы. Последняя игра на выезде, победим и с хорошим настроением поедем домой», — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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