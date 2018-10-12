Квартальнов: Рафиков регулярно искал пути к воротам, и его прорвало в Минске

Наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями после выездной победы над минским «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Конечно, мы довольны игрой. Понравился третий период, забили красивые голы, играли по счёту. Первый период не получился, не хватало энергии, движений. Надо учиться грамотно проводить такие игры. Но то, что мы забили голы и победили, это хорошо. В начале не работало большинство, но в конце стали играть проще, удалось забить.



Игра Рафикова сегодня? У Рушана была серьёзная травма в прошлом году. Любому игроку тяжело играть после подобных повреждений. Но Рафиков работал, искал пути к воротам, угрожал им, но не получалось. Сегодня его прорвало. Нужно продолжать в том же духе.



Когда вернётся Салак? Не знаю, пока он не работает с командой», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Многодетный отец. 15 игроков, которых раскрыл Квартальнов Никто из тренеров так не доверяет молодым.