Робинсон: отсутствие лидеров не повлияло на игру ЦСКА

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал о впечатлениях от игры с «Адмиралом» (2:1 Б).



«Это была очень важная победа для нас. Определённо сегодня была далеко не самая лучшая игра ЦСКА, но хорошая команда всегда находит путь к победе. И мы сегодня сделали это. Сегодня ЦСКА не создавал достаточно возможностей для того, чтобы забить, игроки много откатывались.



В конце матча постарались сыграть больше в атаку и лучше действовать на добиваниях. Не думаю, что то, что мы сегодня играли без наших лидеров, как-то сильно повлияло на игру. Сегодня команда попробовала некоторых молодых ребят и они получили опыт», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



Матч с приморской командой «армейцы» проводили без ведущего звена Кирилл Капризов — Линден Вей — Михаил Григоренко.

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