Плющев: Хартли в «Авангарде» наигрывает второсортных канадцев, жертвуя молодёжью

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о работе Боба Хартли в «Авангарде».



«Разочаровал „Авангард“, на счету которого уже три поражения кряду. В сентябре все носили североамериканского тренера Боба Хартли на руках, но уже тогда было ясно, что проблемы у Омска впереди. С одной тактикой наш очень непростой чемпионат не пройти, и „Авангард“ уже начал это доказывать. Вот и стихли восторги.



Я скептически отношусь к североамериканским тренерам? У нас их приглашают в ведущие клубы, у которых особые возможности. Но ещё ни разу не видел легионера, который приходил бы в клуб-середняк и выдавал результат.



Что касается Хартли, то беспокоит отсутствие работы на перспективу. Да, ретроканадцы, которых он позвал, на короткой дистанции, наверное, могут дать результат. Но куда пропали молодые хоккеисты из системы клуба, которых нужно развивать и мотивировать? Год назад Пьянов, Кошелев, Минеев, другие талантливые игроки выходили в Омске на первые роли, сегодня их в лучшем случае отдали в „Амур“ и „Югру“. Спрашивается, зачем в одном из лучших клубов КХЛ мы наигрываем второсортных канадцев и жертвуем своей молодежью?» — цитирует Плющева Russia-Hockey.