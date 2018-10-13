Десять лет назад погиб Алексей Черепанов

13 октября 2008 года в Чехове в концовке матча местного «Витязя» с омским «Авангардом» произошла трагедия: 19-летний Алексей Черепанов потерял сознание, находясь на льду.



Врачи команды попытались привести его в чувство. Хоккеиста вынесли на улицу, делали массаж сердца, ожидая приезда скорой помощи. Скорая приехала, но дефибриллятор, которым можно было бы попытаться вновь завести сердце, оказался разряженным. В местную больницу Алексея доставили только спустя 50 минут. Реаниматологи констатировали клиническую смерть.



Дмитрий Рябыкин, тренер «Авангарда»: «Алексей был талантливым и, самое главное, трудоспособным хоккеистом. Помню, когда его только взяли на первый сбор, он старался выполнять все упражнения на уровне взрослых ребят. Хотя был щупленьким, но пыхтел и старался ни в чём не уступать. Видно было, что ему тяжело, но он не сдавался. Целеустремленность и его весёлое отношение ко всему подкупало. Когда молодой хоккеист приходит в команду, первое, на что обращают внимание, — как ты относишься к работе. Только потом смотрят на талант и человеческие качества. А у него было всё собрано воедино: трудолюбие, талант и жизнерадостность».