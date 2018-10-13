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Итоги дня в АХЛ для россиян: Шумаков забивает первые голы, у Яковлева "-1"

Итоги дня в АХЛ для россиян: Шумаков забивает первые голы, у Яковлева "-1"
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 10 матчей. Участие в играх приняли пятеро российских хоккеистов. Нападающий Сергей Шумаков забросил первые шайбы в АХЛ, форвард Денис Гурьянов спас команду от поражения в основное время, голкиперу Илье Самсонову пока не удаётся одержать первую победу в лиге.

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Самсонов«Херши»21 из 2680,2%2:6
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Шумаков (н)

Рубцов (н)

Яковлев (з)

Гурьянов (н)		«Херши»

«Лихай-Вэлли»

«Бингемтон»

«Техас»		2+0

0

0

1+1		0

0

0

0		3

1

3

2		+2

-1

-1

-1
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