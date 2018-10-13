Итоги дня в АХЛ для россиян: Шумаков забивает первые голы, у Яковлева "-1"

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 10 матчей. Участие в играх приняли пятеро российских хоккеистов. Нападающий Сергей Шумаков забросил первые шайбы в АХЛ, форвард Денис Гурьянов спас команду от поражения в основное время, голкиперу Илье Самсонову пока не удаётся одержать первую победу в лиге.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Херши»
|21 из 26
|80,2%
|2:6
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/-"
|Шумаков (н)
Рубцов (н)
Яковлев (з)
Гурьянов (н)
|«Херши»
«Лихай-Вэлли»
«Бингемтон»
«Техас»
|2+0
0
0
1+1
|0
0
0
0
|3
1
3
2
|+2
-1
-1
-1