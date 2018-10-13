Итоги дня в АХЛ для россиян: Шумаков забивает первые голы, у Яковлева "-1"

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 10 матчей. Участие в играх приняли пятеро российских хоккеистов. Нападающий Сергей Шумаков забросил первые шайбы в АХЛ, форвард Денис Гурьянов спас команду от поражения в основное время, голкиперу Илье Самсонову пока не удаётся одержать первую победу в лиге.

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Самсонов «Херши» 21 из 26 80,2% 2:6