Наместников: на небоскрёбы Нью-Йорка не обращаю внимания, делаю своё дело

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников рассказал, как проводит свободное время.



«Почему почти никуда не хожу в таком городе, как Нью-Йорк? Да как-то так получается. Я домашний парень, люблю дома проводить время. Разве что в ресторан какой-нибудь сходишь да в кино раз в неделю. После тренировки приезжаешь домой и поспать хочется, поэтому отдыхаешь.



В Нью-Йорке есть знакомые, но не сказал бы, что очень много. Обычно с ребятами из команды вместе куда-нибудь ходим, например с Пашей Бучневичем, мы с ним в одном доме живем в районе Battery Park.



Комфортно ли среди небоскрёбов? Да я на эти небоскребы даже внимания не обращаю: стоят они и стоят. Делаю свое дело», — цитирует форварда официальный сайт лиги.