Гертл: пять лет у «Сан-Хосе» было ощущение, что мы можем далеко зайти

Нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл поделился мнением о высоких ожиданиях от игры его команды.



«Знаете, я в Сан-Хосе пять лет, и каждый новый сезон было ощущение, что у нас отличная команда и что мы можем далеко зайти. Теперь, когда у нас есть один из ведущих защитников во всей НХЛ Эрик Карлссон, я понимаю, почему эти ожидания у многих только выросли.



У нас не может быть такой ментальности, что, если у нас в составе есть элитные игроки, мы обязательно будем побеждать. Многим кажется, что это само по себе гарантирует успех, но мы не можем позволить себе думать в таком ключе. Нам требуется просто продолжать играть в хоккей. Если мы будем делать это, как в поединке с „Флайерз“, то можем зайти далеко», — цитирует игрока официальный сайт лиги.