Сохатский – о 17 победах подряд: «Автомобилист» нацеливается на рекорд КХЛ

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Сохатский поделился мнением о победе (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», которая стала для его команды 17-й подряд.



«Наша команда не держит в голове каждую победу. Даже если выигрываем в ходе матча с разницей в одну-две шайбы, то продолжаем играть так, словно на табло равный счёт. Думаю, именно в этом причина успеха. Слышал, что рекорд составляет 20 матчей (установлен СКА в прошлом сезоне. — Прим. «Чемпионата»), будем на него нацеливаться.



На льду побеждает вся команда, а не отдельные хоккеисты. Защитники проделали хорошую работу, опасных моментов у наших ворот практически не было. Выступать с такими игроками линии обороны – одно удовольствие.



Болельщики оказывают прекрасную поддержку. Когда команда забрасывает шайбу, получаешь непередаваемые эмоции. Хочется забивать ещё и ещё, а вратари нацелены на сохранение своих владений в неприкосновенности», — сказал Сохатский в интервью клубному телевидению.

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