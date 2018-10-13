«Салават Юлаев» отправился на третью выездную серию нынешнего сезона, информирует пресс-служба уфимского клуба.
Тренерский штаб команды взял в поездку 24 хоккеиста:
вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов;
защитники: Станислав Гареев, Анатолий Елизаров, Павел Коледов, Филип Ларсен, Илья Назаревич, Григорий Панин, Алексей Семёнов, Артём Сергеев;
нападающие: Антон Бурдасов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Йоонас Кемппайнен, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Вячеслав Основин, Вячеслав Солодухин, Владимир Ткачёв, Линус Умарк, Артём Фёдоров, Тему Хартикайнен, Пётр Хохряков.
В рамках гостевого турне команда Николая Цулыгина сыграет с «Автомобилистом» (14 октября), магнитогорским «Металлургом» (16 октября) и «Ак Барсом» (18 октября).
«Салават Юлаев» объявил состав на трёхматчевую выездную серию