«Торпедо» — «Спартак»: Никита Филатов вернулся в состав гостей

Стали известны составы «Торпедо» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают клубы в своих «твиттерах». Игра состоится сегодня, 13 октября, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В состав гостей вернулся форвард Никита Филатов, который из-за травмы не играл с середины сентября.
«Торпедо»:
Костин (Тихомиров);
Баранцев – Орлов, Паршин – Сёмин – Варнаков;
Хольм – Волченков, Веряев – Мили – Шенфельд;
Сергиенко – Коробов, Саболич – Макаренко – Кэлоф;
Родионычев, Ураков – Ильин – Шураков, Сетдиков.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Зубов — Лисин;
Гончаров — Дыбленко, Филатов — Ганзл — Даугавиньш;
Калинин — Кулик, Никонцев — Максвелл — Лещенко;
Провольнев — Шалагин, Талалуев — Шашков — Косов.