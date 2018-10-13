«Торпедо» — «Спартак»: Никита Филатов вернулся в состав гостей

Стали известны составы «Торпедо» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают клубы в своих «твиттерах». Игра состоится сегодня, 13 октября, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав гостей вернулся форвард Никита Филатов, который из-за травмы не играл с середины сентября.

«Торпедо»:

Костин (Тихомиров);

Баранцев – Орлов, Паршин – Сёмин – Варнаков;

Хольм – Волченков, Веряев – Мили – Шенфельд;

Сергиенко – Коробов, Саболич – Макаренко – Кэлоф;

Родионычев, Ураков – Ильин – Шураков, Сетдиков.



«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);

Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Зубов — Лисин;

Гончаров — Дыбленко, Филатов — Ганзл — Даугавиньш;

Калинин — Кулик, Никонцев — Максвелл — Лещенко;

Провольнев — Шалагин, Талалуев — Шашков — Косов.