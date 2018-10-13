«Ак Барс» — «Сочи»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Ак Барса» и «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили на своих страницах в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 13 октября, начало – в 17:00 мск.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Юдин — Абросимов, Зарипов — Ткачёв — Галиев;
Яруллин — Марков, Лукоянов — Попов — Потапов;
Клинкхаммер — Бурмистров — Глухов, Кара.
ХК «Сочи»:
Шикин (Барулин);
Йокипакка – Щитов, О’Делл – Росен – Архипов;
Овитю – Рыков, Полунин – Коллинз – Шмелёв;
Александров – Воробьёв, Мосалёв – Хлопотов – Бочаров;
Будкин, Капустин – Точицкий – Старков, Рахимуллин.
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