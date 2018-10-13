«Ак Барс» — «Сочи»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Ак Барса» и «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили на своих страницах в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 13 октября, начало – в 17:00 мск.



«Ак Барс»:

Гарипов (Подъяпольский);

Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Юдин — Абросимов, Зарипов — Ткачёв — Галиев;

Яруллин — Марков, Лукоянов — Попов — Потапов;

Клинкхаммер — Бурмистров — Глухов, Кара.



ХК «Сочи»:

Шикин (Барулин);

Йокипакка – Щитов, О’Делл – Росен – Архипов;

Овитю – Рыков, Полунин – Коллинз – Шмелёв;

Александров – Воробьёв, Мосалёв – Хлопотов – Бочаров;

Будкин, Капустин – Точицкий – Старков, Рахимуллин.



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