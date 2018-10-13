Немировски: «Торпедо» хорошо начало, но затем почему-то отошло от своей игры

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги домашнего матча с московским «Спартаком» (1:3).



«После предыдущего матча, который получился неудачным, настраивали команду по-особенному. Ребята вышли на лёд с правильными мыслями и продемонстрировали хорошее движение. К сожалению, мы не сумели реализовать большинство в формате «5 на 3», а это зачастую приводит к неприятностям.



Соперник открыл счёт, а вскоре использовал шанс, имея численный перевес. Я доволен первым периодом, несмотря на счёт. Во втором и третьем отрезках «Торпедо» почему-то ушло от своей игры. Было мало бросков, ребята перестали ехать на «пятак», а без этого трудно рассчитывать на голы.



Изменения в звеньях в третьем периоде? Мы просто хотели что-то поменять, поскольку проигрывали и отошли от своего хоккея. Ситуация немного улучшилась, но бросков было мало», — сказал Немировски на пресс-конференции после матча.

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