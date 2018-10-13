Марк-Андре Флёри отметился великолепным сейвом в матче с «Филадельфией»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри записал в актив великолепный сейв в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Филадельфией Флайерз».

Видео сейва можно посмотреть на официальной странице «Вегаса» в «Твиттере».



Флёри сыграл в 20 матчах минувшего плей-офф и дошёл с «Вегасом» до финала розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. 33-летний голкипер парировал 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,24.



Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».



Летом вратарь продлил контракт с «рыцарями» на три сезона с годовой зарплатой в размере $ 7 млн и будет выступать за клуб из Лас-Вегаса до окончания сезона-2021/22.