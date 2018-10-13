Назаров: выиграть у «Йокерита» в овертайме — счастье

Наставник «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».



«Хочу поздравить ребят с победой и поблагодарить болельщиков, которые оказали хорошую поддержку. Готовимся к следующему матчу. Сегодня играли с сильным соперником, наверное, где-то повезло. В целом задачу на игру выполнили, взяли два очка.



Чего не хватило, чтобы закончить матч в основное время? Не могу сказать, что ребята устали. Не будем сбрасывать со счётов, что играли с лидером. «Йокерит» — очень серьёзный коллектив, ведёт борьбу за первое место. Даже ничья в основное время с таким соперником – хороший результат, а выиграть в овертайме у «Йокерита» — счастье», — сказал Назаров на пресс-конференции после матча.

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