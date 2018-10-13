Зубов: такие матчи, как с «Ак Барсом», не выигрываются малой кровью

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов поделился мнением о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (1:5).



«Хорошо нас сегодня поддавили. В первом периоде мы наделали кучу ошибок. Во втором был шанс зацепиться в большинстве, потом продолжили в том же духе. Не сумели мы ответить таким же движением, как у команды «Ак Барс». Обидно. Самое главное, такие матчи не выигрываются малой кровью», — приводит слова Зубова официальный сайт «Сочи».



«Ак Барс» впервые обыграл «Сочи» в Казани в рамках КХЛ.



В первом периоде хозяева дважды огорчили черноморскую команду стараниями Джастина Азеведу и Роба Клинкхаммера, реализовавшего большинство. На старте второго игрового отрезка подопечные Сергея Зубова отыграли одну шайбу благодаря Роберту Росену, но после этого казанцы ещё трижды поразили ворота соперника – результативные броски на счету Даниса Зарипова, Владимира Ткачёва и Иржи Секача.

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