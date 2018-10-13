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«Вегас» одержал минимальную победу над «Филадельфией», Флёри оформил «сухарь»

«Вегас» одержал минимальную победу над «Филадельфией», Флёри оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ

«Филадельфия Флайерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в «Веллс Фарго-центре» и закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Автором единственного результативного броска стал нападающий «рыцарей» Коди Икин, который отличился за полторы минуты до финальной сирены. Голкипер гостей Марк-Андре Флёри отыграл на ноль, отразив 23 броска.

Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 25 минут 58 секунд, выполнил три силовых приёма и заблокировал один бросок. На счету форварда Михаила Воробьёва один силовой приём, два заблокированных броска и 40% выигранных вбрасываний за 14 минут 14 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2018, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0 : 1
0:0, 0:0, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Икин (Карпентер) – 58:35 (5x5)
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