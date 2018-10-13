Педан: «Ак Барс» стал чётко играть в обороне, у соперников меньше моментов

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан подвёл итоги домашнего матча с ХК «Сочи» (5:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Ак Барс» стал чётко играть в обороне. Защитники действуют проще, нападающие помогают на возврате. Из-за этого у соперника меньше моментов. Вратари играют отлично. Некоторые моменты обсуждали в раздевалке, разбирали команды, разговаривали. Понятно, что всё было, но сейчас мы уделяем этому больше внимания.



Для нас без разницы, с кем мы играем. «Ак Барс» всегда готовился и рассчитывал только на себя, поэтому мы исходим только из своих сил и стратегий. Кто-то утром сказал, что не побеждали «Сочи» в Казани. Я так, мимо ушей пропустил. Да, не выигрывали, но всё бывает в первый раз», — приводит слова Педана официальный сайт казанского клуба.

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