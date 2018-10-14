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«Торонто» обыграл «Вашингтон», Овечкин и Кузнецов набрали по 2 очка

«Торонто» обыграл «Вашингтон», Овечкин и Кузнецов набрали по 2 очка
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», действующий обладатель Кубка Стэнли, принимал на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс». «Кленовые листья» одержали победу со счётом 4:2. В составе победителей шайбы на счету Каспери Капанена, Пера Линдхольма, Джоша Ливо и Остона Мэттьюса.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 34 секунды и за это время дважды бросил по воротам, сделал 2 хита и отметился двумя передачами. Евгений Кузнецов сыграл 20 минут 52 секунды и заработал 2 (1+1) балла за результативность. У Дмитрия Орлова 20 минут 21 секунда и показатель полезности «-1».

Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов не отметились результативными действиями, а также заблокировали по 4 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 4
1:0, 1:2, 0:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Стивенсон (Кузнецов, Овечкин) – 00:18 (5x5), 1:1 – Капанен (Хейнси, Мэттьюс) – 23:30 (5x5), 2:1 – Кузнецов (Бекстрём, Овечкин) – 24:39 (5x4), 2:2 – Линдхольм (Гардинер, Браун) – 38:53 (5x5), 2:3 – Ливо (Юнссон, Гардинер) – 46:28 (5x4), 2:4 – Мэттьюс (Капанен, Рилли) – 58:21 (5x5)
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