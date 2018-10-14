«Торонто» обыграл «Вашингтон», Овечкин и Кузнецов набрали по 2 очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», действующий обладатель Кубка Стэнли, принимал на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс». «Кленовые листья» одержали победу со счётом 4:2. В составе победителей шайбы на счету Каспери Капанена, Пера Линдхольма, Джоша Ливо и Остона Мэттьюса.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 34 секунды и за это время дважды бросил по воротам, сделал 2 хита и отметился двумя передачами. Евгений Кузнецов сыграл 20 минут 52 секунды и заработал 2 (1+1) балла за результативность. У Дмитрия Орлова 20 минут 21 секунда и показатель полезности «-1».

Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов не отметились результативными действиями, а также заблокировали по 4 броска.