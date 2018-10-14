Торторелла: четвёртый гол «Тампы» – это просто удар в зубы

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал разгромное поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Четвёртый гол – это просто удар в зубы, неудачный отскок был. Мы только нашли свою игру, перехватили инициативу. За четвёртый гол обидно, и мы не смогли остановить большинство соперника.

Справляться с такими ситуациями, когда надо удержать инициативу, это часть игры. «Тампе» повезло с отскоком в четвёртом голе, мы в большинстве сыграли плохо, а их большинство не смогли остановить.

Мыслей поменять Боба у меня не было», — приводит слова Тортореллы пресс-служба «Коламбуса.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».