Защитник «Флориды» Богдан Киселевич дебютировал в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» дома в овертайме уступил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3. В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Элиас Петтерссон, Антуан Руссель и Бо Хорват.

В составе «Флориды» дебютный матч в НХЛ провёл российский защитник Богдан Киселевич. Айстайм воспитанника «Северстали» составил 16 минут 44 секунды (из них больше двух минут при игре в меньшинстве), он сделал один бросок по воротам и выполнил два силовых приёма.

Киселевич пропустил старт сезона из-за перелома челюсти. Россиянин получил травму в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3). Защитник получил повреждение после неудачной попытки блокировать бросок соперника. Шайба попала игроку в лицо, после чего ему наложили 40 швов.