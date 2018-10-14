Радулов забил гол в 4-м матче подряд, это повторение рекорда «Далласа»

Невероятный камбэк удался «Даллас Старз» в матче с «Анахайм Дакс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Подопечные Джима Монтгомери одержали победу со счётом 5:3, уступая к 29-й минуте матче со счётом 0:3. Матч проходил в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр». По два балла в составе победителей набрали Александр Радулов (1+1), Джейми Бенн (1+1), Джон Клингберг (1+1) и Тайлер Сегин (0+2).

Радулов стал вторым игроком в истории «звёзд», кому удалось забросить шайбы в каждой из первых четырёх играх сезона. В сезоне-1993/94 таким же достижением отметился Майк Модано.

Видео шайбы Радулова также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Если говорить об истории франшизы (с учётом «Миннесоты Норт Старз»), то в сезоне-1986/87 Дино Сиссарелли забрасывал шайбы в шести матчах подряд, а в сезоне-1976/77 Тим Янг поражал ворота соперников на протяжении четырёх игр кряду.