Александров: ориентир — Здено Хара, было бы здорово проявить себя в такой роли

Защитник «Амура» Никита Александров прокомментировал переход в хабаровский клуб.

«Насколько я понял, «Амур» стартовал не идеально, руководство клуба ищет возможности для укрепления. Меня очень хорошо встретили в Хабаровске, сразу понял, что здесь профессиональная организация, а игрокам созданы все возможности для карьерного роста. Что касается «Флинта», то там приняли моё решение. Тем более что уехал в клуб, где президентом является легенда мирового хоккея Александр Могильный.

Не назову себя атакующим защитником, основное внимание уделяю обороне своих ворот, очистке «пятачка». Ориентир — например, Здено Хара. Было бы здорово проявить себя в «Амуре» именно в такой роли, сделаю для этого всё возможное. Лишние удаления никому не нужны, но мягким игроком не являюсь. Если кого-то из одноклубников задевают, то всегда сброшу перчатки. В той же Северной Америке не приветствуется, когда габаритные игроки уходят от драк, хотя их за океаном становится все меньше», — цитирует Александрова Russia-Hockey.