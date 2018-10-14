«Автомобилист» – «Салават»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Автомобилиста» и Салавата Юлаева» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Автомобилист»:

Коварж (Сохатский);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста – Секстон;

Бодров – Мамкин, Белоусов – Паре – Литовченко;

Василевский– Трямкин, Крикунов– Кучерявенко– Миловзоров;

Валитов, Грачёв– Попов – Хрипунов, Рассейкин.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Хохряков — Бурдасов;

Коледов — Гареев, Майоров — Основин — Кугрышев;

Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

Клуб из Екатеринбурга подходит к игре с уфимцами с победной серией из 17 матчей. Подопечные Андрея Мартемьянова до сих пор не потеряли ни одного очка в нынешнем сезоне.