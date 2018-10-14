Опубликованы составы на матч «Авангард» — «Барыс»

Стали известны составы «Авангарда» и астанинского «Барыса» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 17:30 мск.



«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;

Франсон — Мартынов, Фисенко — Стась — Петров;

Самохвалов — Заседа, Верстиг — Деарне — Тальбо.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;

Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко,

Липин — Климонтов, Михайлис — Валк — Шевченко;

Данияр — Полохов, Асетов — Сагадеев — Акользин.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19