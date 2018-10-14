Стали известны составы «Авангарда» и астанинского «Барыса» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 17:30 мск.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;
Франсон — Мартынов, Фисенко — Стась — Петров;
Самохвалов — Заседа, Верстиг — Деарне — Тальбо.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;
Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко,
Липин — Климонтов, Михайлис — Валк — Шевченко;
Данияр — Полохов, Асетов — Сагадеев — Акользин.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Опубликованы составы на матч «Авангард» — «Барыс»