Сергей Мозякин выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги матча с «Сибирью» (0:2).



«Сегодня нам игра крайне не понравилась. В первом периоде ещё какие-то параметры нашей игры были в порядке, а со второго периода плохо играли, «Сибирь» была лучше в движении, а мы опять допустили большие индивидуальные ошибки, как в прошлой игре. В третьем периоде допустили решающую ошибку, после чего стало тяжело отыграться. Попробовали сыграть вшестером, но неудачно сыграли в ситуации на синей линии. Соперник набрал свои два очка вполне заслуженно.



Почему не играл Мозякин? У него травма. Надолго ли он выбыл? Пока ничего точно сказать не могу.



Игра Павла Дорофеева? Мне нравится его игра, он хорошо чувствует, он умный, с каждой игрой и тренировкой он прибавляет. У него есть возможности для улучшения игры. У него были моменты, когда он находил свою позицию, были возможности забить. К сожалению, он же допустил и главную ошибку», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Сибирь» обыграла «Металлург», впервые в сезоне не пропустив