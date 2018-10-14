Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Россия — Турция. Пресс-конференция.
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Локомотив» победил московское «Динамо», у Коновалова — шат-аут

«Локомотив» победил московское «Динамо», у Коновалова — шат-аут
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение от ярославского «Локомотива», встреча завершилась со счётом 0:3.

Счёт во встрече был открыт на 40-й минуте благодаря голу Владислава Картаева. В третьем периоде «Локомотив» упрочил преимущество: Картаев оформил дубль, а также гол на свой счёт записал Николай Коваленко. Больше голов в матче забито не было. Сухой матч оформил голкипер гостей Илья Коновалов.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 3
0:0, 0:1, 0:2
Локомотив
Ярославль
0:1 – Картаев (Апальков, Алексеев) – 39:14 (5x5), 0:2 – Картаев (Рафиков, Осипов) – 48:04 (5x4), 0:3 – Коваленко (Иванов) – 48:27 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент