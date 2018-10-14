«Локомотив» победил московское «Динамо», у Коновалова — шат-аут

Московское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение от ярославского «Локомотива», встреча завершилась со счётом 0:3.



Счёт во встрече был открыт на 40-й минуте благодаря голу Владислава Картаева. В третьем периоде «Локомотив» упрочил преимущество: Картаев оформил дубль, а также гол на свой счёт записал Николай Коваленко. Больше голов в матче забито не было. Сухой матч оформил голкипер гостей Илья Коновалов.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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